Рерайт 3-х текстов + написание одного

РерайтингЗакрыт15 заявок234 просмотра
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Добрый день,

нужен рерайт 4-х текстов. Темы связанная правилами полетов на самолетах для пасажиров. Объем каждого текста около 3к символов.

Плюс написание одного текста для главной страницы. ОБъем 2500-3000 символов.

Требования ко всем текстам - уникальность по Адвего от 90%, читаблеьность.

Указывайте сроки и цены за 1000 символов для рерайта и копирайта.

5 лет назад
victorsmarthere
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
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