Рерайт двух текстов

Рерайт описаний косметических товаров Нужен качественный рерайт описаний косметических товаров. Основные требования: Описание должно быть максимально информативным, не потерять своей сути, без лишней воды и мути. Описания должны быть в пределах 450-550 символов (без учета пробелов и ...
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