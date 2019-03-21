marinabal

Марина Балахонова marinabal

 
42 годаРоссия/Петрозаводск
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественный копирайт и рерайт на любую тематику

Образование: высшее. Дипломированный учитель-филолог со знанием своего дела.

Опыт в копирайтинге: 3-х летний успешный опыт написания текстов разных форм и стилей. Практический опыт по созданию карточек товаров и описанию интернет-услуг + оформление постов для различных соц-сетей. Редактура текстов.

Личные качества: Уверенность, ответственность, стремление к постоянному саморазвитию и обучению. 

Дополнительные навыки: Уверенный пользователь ПК, копирайтинг, набор текстов, редактура, написание статей, рерайтинг.

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Описания товаров для интернет-магазина (450-500 зн.)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Рерайт текстов по психологической тематике
Всё отлично, как и всегда!
Как всегда, четкое тз и выплаты в срок!
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Рерайт двух текстов
Очень понравилось работать с Мариной. Качественно и в срок! Мои наилучшие рекомендации.
Очень понравилось работать с Натальей! Всегда на связи. Мгновенные выплаты!
Ответный отзыв