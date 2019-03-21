Качественный копирайт и рерайт на любую тематику
Образование: высшее. Дипломированный учитель-филолог со знанием своего дела.
Опыт в копирайтинге: 3-х летний успешный опыт написания текстов разных форм и стилей. Практический опыт по созданию карточек товаров и описанию интернет-услуг + оформление постов для различных соц-сетей. Редактура текстов.
Личные качества: Уверенность, ответственность, стремление к постоянному саморазвитию и обучению.
Дополнительные навыки: Уверенный пользователь ПК, копирайтинг, набор текстов, редактура, написание статей, рерайтинг.
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$11
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично, как и всегда!
Ответный отзыв
Как всегда, четкое тз и выплаты в срок!
$10
10 баллов
5 лет назад
Очень понравилось работать с Мариной. Качественно и в срок! Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Натальей! Всегда на связи. Мгновенные выплаты!