Качественный копирайт и рерайт на любую тематику

Образование: высшее. Дипломированный учитель-филолог со знанием своего дела.

Опыт в копирайтинге: 3-х летний успешный опыт написания текстов разных форм и стилей. Практический опыт по созданию карточек товаров и описанию интернет-услуг + оформление постов для различных соц-сетей. Редактура текстов.

Личные качества: Уверенность, ответственность, стремление к постоянному саморазвитию и обучению.

Дополнительные навыки: Уверенный пользователь ПК, копирайтинг, набор текстов, редактура, написание статей, рерайтинг.