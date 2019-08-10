kartel1234

Нужно для коммерческого сайта (домашний текстиль) написать тексты на категории товаров и карточки. Пример категории, карточки. Примерный общий объем необходимого контента: 160 тыс символов. Оплата: 0.60$ за 1 тыс. символов без ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо реализовать бесконечную прокрутку постов, как это сделано в Турбо версии Яндекса или вот на том сайте: https://www.seonews.ru/events/r-ta-i-raek-priglashayut-na-performance-marketing-moscow/. Когда долистываешь до конца одну страницу подгружается контент другой страницы со сменой урла. CMS: wordpress.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать информационую статью на польском языке про сервис https://www.monedo.pl/now. Объем 5-6к символов. Цена договорнаяКопирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать статьи на сайт о паразитах. Требования к автору: медицинское образование (инфекционист, паразитолог или гастроэнтеролог) Оплата — 100 руб./1000 сим.Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$160
10 баллов
5 лет назад
Заказчик был постоянно на связи, сразу же отвечал на вопросы, оплату производил ежедневно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работали с большим объемом контента. Тексты качественные, грамотные, читабельные. Автор всегда на связи. Сроки не нарушает. Рекомендую.