kartel1234

Александр kartel1234

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$160
10 баллов
5 лет назад
Тексты для коммерческого сайта. 160 тыс. символов
Заказчик был постоянно на связи, сразу же отвечал на вопросы, оплату производил ежедневно! Рекомендую!
Работали с большим объемом контента. Тексты качественные, грамотные, читабельные. Автор всегда на связи. Сроки не нарушает. Рекомендую.
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