Составить тестовое задание для специалистов в сфере РЗП

Финансовые услугиЗакрыт3 заявки580 просмотров
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Мы, консалтинговая компания Bridge Group, специализируемся на аутсорсинге бизнес-процессов крупного, среднего и малого бизнеса. Основным направлением деятельности является аутсорсинг бухгалтерии, кадров и РЗП, охраны труда и юридическое сопровождение.

На данный момент нужен помощник по написанию тестовых заданий для сотрудников фирмы.

Объем работы: 1 тест 40-42 вопроса. Например, 35 вопросов с выбором ответа, 5 или 7 открытых вопросов.

Интересуют специалисты в сфере РЗП и кадров.

3 года назад
guest_16103610242301
3 года в сервисе
Был
3 года назад