apakhayeva

Drupal. Сайт для Алматы, все согласно Техническому заданию
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт ldc kz Проблема не работают формы обратной свзяи в футере сайта. Не приходят заявки на почту. Дело не в коде. Разворачивали и проверяли на другом аккаунте, того же хостинга, где сейчас сам ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать новый дизайн сайта (макеты предоставлю в формате PSD) и внести доработки и правки в функционал сайта. Подробнее в тз в приложении Прототип в приложении Прошу указать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно создать новый раздел "Наши работы" для сайта f-okna kz. Drupal. В разделе будет галерея фотографий. Отрисованный макет в формате PSD предоставлю. Пока прилагаю макет в формате ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать 2 текста на сайт. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1WWyIy2qQrYZnYFeYMMoUbCsZZ0-tPlPtbnnr5JoxGos/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1w9Kxz6uIHlPeO03Z1lISPEeo4K1HxPqCn9TPdeR4QZE/edit?usp=sharing Укажите пожлауйста стоимость за 1000 знаков срокиКопирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Сайт aygul-94_kz. Нужно отрисовать макет главной страницы и вид формы обратной связи по прототипу в приложении. Также отрисовать ховеры всех активных элементов: ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Сайт: dveri-astana_kz Форма: dveri-astana_kz/#close (кнопка "Заказать звонок" в навигационном меню) Нужно установить google captcha на форму. Укажите пожалуйста стоимость и срок. Спасибо Связываться ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день При переносе сайта на другой хостинг перестали отображаться слайдеры на главной странице. Нужно их восстановить. Сам сайт aygul-94_kz (Joomla) Копия сайта http://195.210.46.36/plesk-site-preview/aygul-94.kz/195.210.46.36/ - нужно восстановить главный слайдер и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Сайт f-okna kz Раздел: /raschet-stoimosti В разделе есть возможность выбрать 3 параметра товара и целевая кнопка, чтобы отправить контактные данные. Нужно настроить, чтобы выбранные ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Добрый день! сайт alkord kz (форма обратной связи "Задать вопрос" Проблема: 1. Некоторые запросы приходят на почту, некоторые нет (когда меняю имейлы). 2. дополнительные адреса для оповещения ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! Сайт-каталог alkord kz на опенкарт. Нужно сделать английскую версию и поставить переключатели языков в шапку сайта. Переключатели стилизовать под стиль сайта. При добавлении новой записи в админке должны быть возможность ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! Сайт ldc kz. Нужно сверстать две типовые страницы по макету. Прикрепила jpeg макета (исходник есть) Комментарии по макетам: Создать раздел "Статьи". В разделе будут выводиться опубликованные статьи в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужны доработки на сайте zubki-zubi Подробно описываю в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1OYW_He7CcLVPiEkqXksiSBxlW-1Gkc-8qW7iAdNOU1I/edit?usp=sharing. Еще прикрепляю макет согласно которому должны быть изменения. У сайта есть моб версия.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать правки в шаблоне по верстке на сайте. И создать новую страницу. Подробно описано в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1uRmI3TxjSfS5vh4fkTaJRd0hpz6PPz4mvPxyVQpR_Ps/edit?usp=sharing Еще прикрепляю джпек макета. Прошу уточнить стоимость и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день Нужно произвести обновление ядра и всех плагино системы управления друпал до актуальной версии. После обновления сайт должен исправно работать. Сайт f-okna_kz связываться только здесь.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Пару дней назад меняла пароль от админ панели, бд, хостинга, фтп одного сайта. Проверила всё - зашла еще раз под новыми паролями - успешно авторизовалась. Сегодня под тем же паролем не могу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Сайт ecocleanastana_kz CMS Drupal На типовой странице одной статьи внутри раздела "Полезные советы" перестала работать кнопка "Поделиться". Нужно найти эту кнопку, выявить причину ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день Нужно на сайте adalclimate доработать главную стр и разработать 6 страниц. Подробно в тз описано Ссылка на тех задание: docs.google.com/document/... Ссылка на прототип доработок: app.moqups.com/jnetworkco... (6 страниц) ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! Нужны доработки на сайте zubki-zubi Добавить блоки на главную страницу, изменить футер, шапку. Разработать два раздела. Подробности посмотрите пожалуйста в Тех задании и в прототипах. ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен копирайтер для написания продающей статьи для описания услуги на сайте. Текст не сложный, большай часть текста для рерайта. Подробности в ТЗ в приложении.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад