apakhayeva

У меня был довольно сложный проект, за который не брались фрилансеры или бросали его, поэтому сроки горели. А Алексей сделал все в точные сроки, чем очень меня выручил! Обдуманно подошел к ТЗ и выполнил все в точности, кроме того сделал дополнительную работу, которая улучшила результат, а именно обновил drupal и все модули, и все в рамках обговоренного бюджета! Все установил, показал как работает и ответил на все возникшие вопросы( такие , как отключить, например, геолокацию, если она мне больше не понадобиться на сайте). На связи был каждый день, очень рада сотрудничеству, всем рекомендую!