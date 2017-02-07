apakhayeva

Салтанат Апахаева apakhayeva

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mifrill
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$99
9 баллов
8 лет назад
Drupal. Сайт для Алматы
Drupal
Не смотря на целый ряд неявных проблем, связанных в основном с legacy-проектом, мы достигли понимания и результата в работе. Хочется выделить внимательность и разборчивость заказчика. P.S. я настоятельно Вам рекомендую в перспективе стараться постепенно переходить на более современные технологические решения, это существенно экономит время, силы и деньги. Спасибо за работу. С Уважением, Алексей.
У меня был довольно сложный проект, за который не брались фрилансеры или бросали его, поэтому сроки горели. А Алексей сделал все в точные сроки, чем очень меня выручил! Обдуманно подошел к ТЗ и выполнил все в точности, кроме того сделал дополнительную работу, которая улучшила результат, а именно обновил drupal и все модули, и все в рамках обговоренного бюджета! Все установил, показал как работает и ответил на все возникшие вопросы( такие , как отключить, например, геолокацию, если она мне больше не понадобиться на сайте). На связи был каждый день, очень рада сотрудничеству, всем рекомендую!
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Mifrill
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработать форму обратной связи Друпал
Drupal
Большое спасибо за профессионализм. С Вами приятно работать!
Алексей очень быстро решил мою проблему, сделал все аккуратно и качественно! Вежливый в общении и знает свое дело. Побольше бы таких исполнителей! Всем рекомендую!
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balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Восстановить пароль в админку Опенкарт
Opencart
Очень приятный в общении заказчик, который знает, что ему нужно. Оплата моментальная. Рекомендую!
Сделал все быстро. Спасибо
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aleksti
46 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создание нового динамического раздела на сайт. Вордпресс
WordPress
Очень приятно работать. Чёткая постановка задания, всегда на связи! Рекомендую!
Всё выполнил качественно и быстро. Спасибо!
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levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Внести правки на сайт. Вордпресс.
WordPress
Все на высшем уровне. =)
Было легко с вами работать, спасибо большое! Сделал всё как нужно и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество=)
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