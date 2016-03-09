Правка верстки на ВордПрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки190 просмотров

Список пожеланий

Заявки без цены не рассматриваются

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nqrSUmUQBBQYzNkMJ9XnfHCsshNaIadgFqNXShwPZwc/edit#gid=518146747

WordPress
9 лет назад
pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Andrey-_-
Андрей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
довольны
Хороший заказчик, адекватный, все вовремя по делу и без задержек. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

Andrey-_-
Андрей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад