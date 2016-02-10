Внедрить тарифный калькулятор в Drupal

Здравствуйте. Сейчас делается дизайн тарифного калькулятора (отдельная страница на сайте с калькулятором). Аналог www.gateline.ru/#calculator (по функционалу такой же будет), ничего сверхъестественного, он считает сколько будет процентов клиент платить при подключении системы.

Нужно сверстать страничку с калькулятором и внедрить на сайт (сайт на Drupal).

Прошу оставлять заявки только тем, кто работал с этой системой и уверен в том, что он выполнит задачу.