Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю. Задачи Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ...
Внедрить тарифный калькулятор в Drupal
Здравствуйте. Сейчас делается дизайн тарифного калькулятора (отдельная страница на сайте с калькулятором). Аналог www.gateline.ru/#calculator (по функционалу такой же будет), ничего сверхъестественного, он считает сколько будет процентов клиент платить при подключении системы.
Нужно сверстать страничку с калькулятором и внедрить на сайт (сайт на Drupal).
Прошу оставлять заявки только тем, кто работал с этой системой и уверен в том, что он выполнит задачу.
Заявки фрилансеров
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