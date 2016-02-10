Парсинг одной страницы и создание страницы в WordPress

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Требуется на распарсить страницу со списком рассылок

http://skyway.tourservice.kz/Mailer/archive

Одна страница без пагинатора - там можно сделать 10000 записей на странице.

Добавить на сайт (WordPress) страницу, где отображается список рассылок в порядке устаревания.

На каждая рассылка обозначена датой запуска рассылки и названием со ссылкой на содержание рассылки, например http://skyway.tourservice.kz/Mailer/archive/47?small=1

Заявки рассматриваются только со сроком и ценой

WordPress
9 лет назад
pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров