Адрес сайта во вложении.Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.
Нестандартный редизайн сайта на Битрикс
Требуется выкачать готовый дизайн с сайта-донора и натянуть его на другой сайт.
Подробности во вложении.
Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.
Заявки фрилансеров
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