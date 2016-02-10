Нестандартный редизайн сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки147 просмотров

Требуется выкачать готовый дизайн с сайта-донора и натянуть его на другой сайт.

Подробности во вложении.

Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.

9 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров