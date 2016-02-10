Консультация по установке сертификата безопаности SSL на два сайта.

Нужна видеоконсультация:

1. Необходимо установить два сертификата безопасности на два сайта на Jelastic.

2. Подключить Joomla к одному из сайтов на Jelasnic.

Желательно консультирование через скайп с передачей экрана рабочего стола, фактически, нужно подсказать что куда нужно нажимать.

Оплата в любой форме по выбору исполнителя - нал, электронный перевод, на банковскую карту