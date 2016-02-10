Консультация по установке сертификата безопаности SSL на два сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужна видеоконсультация:

1. Необходимо установить два сертификата безопасности на два сайта на Jelastic.

2. Подключить Joomla к одному из сайтов на Jelasnic.

Желательно консультирование через скайп с передачей экрана рабочего стола, фактически, нужно подсказать что  куда нужно нажимать.

Оплата в любой форме по выбору исполнителя - нал, электронный перевод, на банковскую карту

Joomla
9 лет назад
Lex_mon
65 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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