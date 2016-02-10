Программист по MODX EVO поправить сайт

Есть задачка по сайту, который как раз построен на MODX Evo.

Мы не так давно, обновились с совершенно древней версии, но возникла проблема после обновления: перестали создаваться превью-изображения фотографий в карточке товара. Речь про эти -http://prntscr.com/a1kq2j

Нужен человек, который сможет быстро решить данную задачку.