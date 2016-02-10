Программист по MODX EVO поправить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки148 просмотров

Есть задачка по сайту, который как раз построен на MODX Evo.

Мы не так давно, обновились с совершенно древней версии, но возникла проблема после обновления: перестали создаваться превью-изображения фотографий в карточке товара. Речь про эти -http://prntscr.com/a1kq2j

Нужен человек, который сможет быстро решить данную задачку.

MODX
9 лет назад
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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