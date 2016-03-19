Новый дизайн установить на сайт cms битрикс

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Завершен1 заявка142 просмотра

Новый дизайн установить на сайт cms битрикс  вот новый дизайн http://postimg.org/image/5z1myjlkj/ 

установить и настройть  www.hr22.ru

9 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KapriS
Ирина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$27
2 дня
Супер спасибо огромное!
Всегда на связи. Оперативное решение, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

KapriS
Ирина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад