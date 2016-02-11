Перенести сайт с wix на другой хостинг

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Закрыт3 заявки173 просмотра

vadim848.wix.com/managerpr#

либо сделать такой же на какой-нибудь cms,

единствено, не представляю на какой cms это можно сделать (чтобы много страничек были независимых друг от друга, да еще с ясными границами сайта)

не пишите "какой бюджет"

кто из хороших фрилансеров предложит дешевле, тот и победит

Wix
9 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров