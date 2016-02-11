Перенести сайт с wix на другой хостинг

vadim848.wix.com/managerpr#

либо сделать такой же на какой-нибудь cms,

единствено, не представляю на какой cms это можно сделать (чтобы много страничек были независимых друг от друга, да еще с ясными границами сайта)

не пишите "какой бюджет"

кто из хороших фрилансеров предложит дешевле, тот и победит