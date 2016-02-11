Доработка и перевод шаблона wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка134 просмотра

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/11FYZpE_WlNSX4evdnrsRNTwRHYMH6ZG39Y3HPt3Vxoc/edit?usp=sharing

Пишите стоимость

Сайт - http://prodazha-salonov-krasoty.ru/

пишите стоимость и срок

WordPress
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров