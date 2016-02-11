. Бюджет 100-150 Задача Модуля «Х» : удобное добавление описания в карточку товара и возможность сравнения этого описания в «Сравнении товара».Задача первая : возможность добавления текствовых блоков (со ...
Доработка и перевод шаблона wordpress
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/11FYZpE_WlNSX4evdnrsRNTwRHYMH6ZG39Y3HPt3Vxoc/edit?usp=sharing
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