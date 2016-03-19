Разработка программного обеспечения, проектирование сложных информационных систем, разработка интернет-порталов
Специализация:
Веб-программирование
Разработка сайтов на Битрикс ,на Laravel
( опыт работы более 10 лет)
Примеры работ:
1. Интеллектуальная транспортная система
2.MyPets
3.Пенза-Онлайн
5.Ситуационный центр губернатора Пензенской области
8.Мониторинг устройств фиксации дорожных нарушений
Стоимость работы — 1500 ₽/час
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интеллектуальная транспортная система150 просмотров
- MyPets105 просмотров
- Пенза-Онлайн102 просмотра
- Penzadoctor178 просмотров
- Ситуационный центр губернатора Пензенской области100 просмотров
- Транспорт для каждого107 просмотров
- Проект «ПОтерялНАшел»74 просмотра
- Мониторинг устройств фиксации дорожных нарушений88 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Супер рекомендую!
Ответный отзыв
Проблем не было. Спасибо за сотрудничество.
$100
10 баллов
7 лет назад
Отличный специалист. Оперативно и за адекватные деньги выполнила как основную работу, так и мелкие доработки. Крайне приятно, когда специалист вникает в проект и может делать мелкие доработки на основании устной просьбы, а не только многостраничного ТЗ, за что Ирине отдельное спасибо, т.к. не всегда есть время долго расписывать проблему. Отдельно хочу отметить глубокие знания по 1C-Битрикс. Закреплена в качестве основного специалиста проекта.
Ответный отзыв
24 часа в сутки на связи, точная постановка задач, своевременная и в полном объеме оплата, возможность длительного сотрудничества. Очень приятно было работать.
$27
10 баллов
8 лет назад
Супер спасибо огромное!
Ответный отзыв
Всегда на связи. Оперативное решение, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
Веб-программирование
1 отзыв
$18.5/час
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$18.5/час
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$18.5/час
нет рейтинга