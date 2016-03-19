Отличный специалист. Оперативно и за адекватные деньги выполнила как основную работу, так и мелкие доработки. Крайне приятно, когда специалист вникает в проект и может делать мелкие доработки на основании устной просьбы, а не только многостраничного ТЗ, за что Ирине отдельное спасибо, т.к. не всегда есть время долго расписывать проблему. Отдельно хочу отметить глубокие знания по 1C-Битрикс. Закреплена в качестве основного специалиста проекта.