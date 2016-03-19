KapriS

Ирина KapriS

 
42 годаРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Разработка  программного обеспечения, проектирование сложных информационных систем, разработка интернет-порталов

Специализация: 

Веб-программирование 

Разработка сайтов на Битрикс ,на Laravel

( опыт работы более 10 лет)

Примеры работ:

1. Интеллектуальная транспортная система﻿

2.MyPets﻿

3.Пенза-Онлайн﻿

4.Penzadoctor

5.Ситуационный центр губернатора Пензенской области﻿

6.Транспорт Для Каждого﻿

7.Проект "ПОтерялНАшел"﻿

8.Мониторинг устройств фиксации дорожных нарушений

Стоимость работы — 1500 ₽/час

LaravelБитрикс
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужно запрограмировать верстку нового дизайна на старый сайт Битрикс
Супер рекомендую!
Проблем не было. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexSmirnov87
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Натянуть верстку на магазин (Битрикс)
Отличный специалист. Оперативно и за адекватные деньги выполнила как основную работу, так и мелкие доработки. Крайне приятно, когда специалист вникает в проект и может делать мелкие доработки на основании устной просьбы, а не только многостраничного ТЗ, за что Ирине отдельное спасибо, т.к. не всегда есть время долго расписывать проблему. Отдельно хочу отметить глубокие знания по 1C-Битрикс. Закреплена в качестве основного специалиста проекта.
24 часа в сутки на связи, точная постановка задач, своевременная и в полном объеме оплата, возможность длительного сотрудничества. Очень приятно было работать.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Новый дизайн установить на сайт cms битрикс
Супер спасибо огромное!
Всегда на связи. Оперативное решение, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$18.5/час
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$18.5/час
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$18.5/час
нет рейтинга