vadim848.wix.com/managerpr# либо сделать такой же на какой-нибудь cms, единствено, не представляю на какой cms это можно сделать (чтобы много страничек были независимых друг от друга, да еще с ясными границами сайта) ...
Требуется внести изменение на сайте на Opencart
Уважаемые разработчики,
требуется внести изменения на сайте на Опенкарт: https://docs.google.com/document/d/1g5vEr7aVv-VJFimSnQZE8alDMV_GMXi5wMBjfKowJg8/edit
Предпочтение будет отдано кандидату, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, работает по часовому рейту (а не оценивает на глаз) и находится на связи в скайпе в рабочее время.
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