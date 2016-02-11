Требуется внести изменение на сайте на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки210 просмотров

Уважаемые разработчики,

требуется внести изменения на сайте на Опенкарт: https://docs.google.com/document/d/1g5vEr7aVv-VJFimSnQZE8alDMV_GMXi5wMBjfKowJg8/edit

Предпочтение будет отдано кандидату, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, работает по часовому рейту (а не оценивает на глаз) и находится на связи в скайпе в рабочее время.

Opencart
9 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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