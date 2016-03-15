Доработки на Джумле + виртумарт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка157 просмотров

Необходимо внедрить систему, которая позволит на сайте интернет-магазина отображать как обычную цену продукта, так и акционную (со скидкой) в период проведения такой активности

Необходимо внедрить изменения в макет отображения категории товаров, при котором цена будет отображена рядом с названием товара даже без нажатия на "+"

сайт: r оyalpowder. ком.уа (слитно, буква о на латинице)

Оплата по факту либо БС

Joomla
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличный программист. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое, понятное задание, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад