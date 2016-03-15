Доработки на Джумле + виртумарт

Необходимо внедрить систему, которая позволит на сайте интернет-магазина отображать как обычную цену продукта, так и акционную (со скидкой) в период проведения такой активности

Необходимо внедрить изменения в макет отображения категории товаров, при котором цена будет отображена рядом с названием товара даже без нажатия на "+"

сайт: r оyalpowder. ком.уа (слитно, буква о на латинице)

Оплата по факту либо БС