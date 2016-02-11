Перенос сайта с UCOZ на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка144 просмотра

Бюджет 7000 рублей.

Необходимо перенести сайт love-dom2 точка net на DLE - сроки 3 дня. бекап картинок от UCOZ получили, а бекапа базы нету. Необходимо написать парсер и спарсить материалы + настроить категории, ЧПУ, мета теги: title, descripton. Теги h1 и прочее. Необходимо получить полную копию сайта на CMS DLE. Подробнее с исполнителем.

DLE
9 лет назад
key1980
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров