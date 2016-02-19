Требуется адаптивная верстка + натяжка на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок199 просмотров

Есть дизайн в psd. Требуется сверстать адаптивный сайт, установить на хост Wordpress и натянуть дизайн на него. Срок: до 18.02.16 до 17ч по Москве/ Оплата 3500 рублей + 500 рублей бонус за соблюдение сроков и ТЗ. Оплата через Webmoney. Оставляйте своё резюме с ссылкой на портфолио. Кандидат получит ТЗ.

WordPress
9 лет назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$50
3 дня
Работали с Виталием над проектом. Все было выполнено четко и в срок. Сайт допилили под все мои задачи, все супер, рекомендую! Будем сотрудничать и дальше.
От работы с Алексеем только положительные емоции. Всегда на связи, моментальная оплата + приятный бонус) Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад