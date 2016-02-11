Написать бизнес-процессы для Bitrix24 CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте

Меня интересует настройка бизнес-процессов в Bitrix24 CRM(облако) согласно ТЗ(закрепляю за проектом). Готов ответить на все уточняющие вопросы.

В своих предложениях прошу указать сроки и стоимость работы конкретно по каждому пункту ТЗ. И не забыть указать Вашу загруженность, то бишь когда Вы сможете приступить к нашему заданию.

Спасибо.

9 лет назад
yagovec
Роман 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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