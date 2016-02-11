Уважаемые разработчики, требуется внести изменения на сайте на Опенкарт: https://docs.google.com/document/d/1g5vEr7aVv-VJFimSnQZE8alDMV_GMXi5wMBjfKowJg8/edit Предпочтение будет отдано кандидату, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, работает по часовому рейту (а не оценивает на глаз) и находится на связи ...
Написать бизнес-процессы для Bitrix24 CRM
Здравствуйте
Меня интересует настройка бизнес-процессов в Bitrix24 CRM(облако) согласно ТЗ(закрепляю за проектом). Готов ответить на все уточняющие вопросы.
В своих предложениях прошу указать сроки и стоимость работы конкретно по каждому пункту ТЗ. И не забыть указать Вашу загруженность, то бишь когда Вы сможете приступить к нашему заданию.
Спасибо.
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