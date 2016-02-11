Написать бизнес-процессы для Bitrix24 CRM

Здравствуйте

Меня интересует настройка бизнес-процессов в Bitrix24 CRM(облако) согласно ТЗ(закрепляю за проектом). Готов ответить на все уточняющие вопросы.

В своих предложениях прошу указать сроки и стоимость работы конкретно по каждому пункту ТЗ. И не забыть указать Вашу загруженность, то бишь когда Вы сможете приступить к нашему заданию.

Спасибо.