Вордпресс: система вопросов/ответов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки137 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо разработать систему вопросов/ответов на блог под управлением wordpress. Существующие плагины не подходят.

Функционал стандартный для подобных систем.

Особенность проекта: необходима иерархическая структура в урл: сайт/вопросы/рубрика/вопрос/

Могу рассмотреть как вариант доработку существующего плагина под мои требования.

Подробности в лс.

WordPress
9 лет назад
sholex
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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