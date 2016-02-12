Уважаемые разработчики, требуется внести изменения на сайте на Опенкарт: https://docs.google.com/document/d/1g5vEr7aVv-VJFimSnQZE8alDMV_GMXi5wMBjfKowJg8/edit Предпочтение будет отдано кандидату, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, работает по часовому рейту (а не оценивает на глаз) и находится на связи ...
Перенос сайта с bitrix на joomla
перенос сайта с bitrix на joomla в приложение т3 от вас сроки и бюджет
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