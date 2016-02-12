Перенос правок на Joomla

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Есть на сайт на Joomla, на него внесен ряд изменений (список предоставлю). За время пока вносились изменения копии сайта на тестовом

домене, на основной сайт были добавлены товары и внесен ряд изменений.

По этой причине просто скопировать копию на основной домен. Нужно

аккуратно перенести изменения с копии на основной домен. Пишите кто 

хорошо знаком с Joomla и может приступить сегодня.

Joomla
9 лет назад
rokos
Роман 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров