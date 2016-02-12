Перенос правок на Joomla

Есть на сайт на Joomla, на него внесен ряд изменений (список предоставлю). За время пока вносились изменения копии сайта на тестовом

домене, на основной сайт были добавлены товары и внесен ряд изменений.

По этой причине просто скопировать копию на основной домен. Нужно

аккуратно перенести изменения с копии на основной домен. Пишите кто

хорошо знаком с Joomla и может приступить сегодня.