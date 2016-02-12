Внести правки

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Закрыт6 заявок125 просмотров

Здравствуйте, надо внести немного правок на сайт на wordpress: добавить виджет карты google, вырванивание текста по центру и прочее. Спасибо

WordPress
9 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров