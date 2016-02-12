Восстановить рабтоспособность сайта Joomla

Вобщем ситуация следующая, хостер перенет сайт на новый сервер так как не хватало места и мощности. После переноса на сайте появились стандартные ошибки джумловских шблонов

Strict Standards: Non-static method

Пример страницы с ошибками http://razborka174.ru/magazin/citroen

отключил сообщение об ошибках, но это не помогло.

надеюсь найдется грамотный исполнитель который сможет все поправить. жду ваших предложений, спасибо.