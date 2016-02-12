Восстановить рабтоспособность сайта Joomla

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Вобщем ситуация следующая, хостер перенет сайт на новый сервер так как не хватало места и мощности. После переноса на сайте появились стандартные ошибки джумловских шблонов 

Strict Standards: Non-static method

Пример страницы с ошибками http://razborka174.ru/magazin/citroen

отключил сообщение об ошибках, но это не помогло.

надеюсь найдется грамотный исполнитель который сможет все поправить. жду ваших предложений, спасибо.

Joomla
9 лет назад
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