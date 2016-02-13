Доработать сайт на cms Drupal

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка146 просмотров

Указана начальная цена. Окончательная стоимость и СОСТАВ работ обсуждаемы и по согласованию с исполнителем могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону. 

Подробное ТЗ во вложении. Рассматриваю заявки только от тех, кто проставит стоимость по каждому пункту ТЗ. Хотите взяться за проект - читайте ТЗ.

Drupal
9 лет назад
ErmakovD
Денис 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$720
30 дней

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад