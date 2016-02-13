Доработать сайт на cms Drupal

Указана начальная цена. Окончательная стоимость и СОСТАВ работ обсуждаемы и по согласованию с исполнителем могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону.

Подробное ТЗ во вложении. Рассматриваю заявки только от тех, кто проставит стоимость по каждому пункту ТЗ. Хотите взяться за проект - читайте ТЗ.