Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты нужно перенести все данные: - шаблон - статьи - категории каталога товаров (товары переносить не ...
Доработать сайт на cms Drupal
Указана начальная цена. Окончательная стоимость и СОСТАВ работ обсуждаемы и по согласованию с исполнителем могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону.
Подробное ТЗ во вложении. Рассматриваю заявки только от тех, кто проставит стоимость по каждому пункту ТЗ. Хотите взяться за проект - читайте ТЗ.
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