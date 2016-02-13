Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты нужно перенести все данные: - шаблон - статьи - категории каталога товаров (товары переносить не ...
WP настройка шаблонов
На мультисайте с двумя подкатегориями нужно настроить оболочки. На каждой подкатегории установлена своя. (Всего их две). Шаблоны куплены, по ним есть поддержка. Также возможно потребуется настройка некоторых плагинов.
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