WP настройка шаблонов

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Закрыт3 заявки121 просмотр

На мультисайте с двумя подкатегориями нужно настроить оболочки. На каждой подкатегории установлена своя. (Всего их две). Шаблоны куплены, по ним есть поддержка. Также возможно потребуется настройка некоторых плагинов.

WordPress
9 лет назад
dakar2015
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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