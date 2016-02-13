Обновление Drupal

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки122 просмотра

Не супер-большой  интернет –  магазин (порядка 6000 товаров), необходимо обновиться до старшей версии системы. Исходные данные такие: product type – около 4000 импортируется успешно, дальше ошибка; 

product display не импортируются вообще... 

Без предоплат, возможна поэтапная оплата.  

Drupal
9 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров