Доработать сайт на Wordpress

Здравствуйте! На данный момент есть сайт на Wordpress для заполнения статьями, фото и видиоматериалами. Визуальная тема WP - Point. Все необходимые плагины (кроме видео галереи) установлены. (если они чем-либо не подойдут для реализации ТЗ - то их можно заменить, я не возражаю).

Предоставляю фтп доступ, майскл доступ, доступ в админку WP

Вот тз:

Общие требования для всех страниц

- одинаковое отображение во всех браузерах и на мобильных устройствах

- добавать в топ страницы (как на рисунке) лого социальных сетей и ссылки

- сделать на всех страницах, виджетах, формах единых стиль css

- единообразный рейтинг под всеми материалами (звездочки)

- единообразная форма добавления комментариев ко всем материалам, в т.ч. данные из соцсети авторизации

1. Главная страница представляет из себя набор из трех блоков - фото, видео и тектсовой контент

1.1. сделать шапку в соответствии с картинкой (только на главной, на всех остальных все остается как есть)

1.2. Сделать рубрикатор (При выборе рубрики (например из разделов фото, видео и статьи - выводить их). Переход со страницы

2. Раздел о проекте

2.1. Убрать виджет рубрики

3. Раздел статьи

3.1. Сделать вывод статей сюда (только статьи)

3.2. Работающий виджет рубрики по статьям

4. Раздел Фото

4.1. Возможность задавать загружаемым фото рубрику

4.2. Работающий виджет рубрики по фото

5. Раздел видео

5.1. Установить плагин видео галереи (возможность как загружать видео с локального хранилища, так и вставлять ссылками из популярных соц.сетей, в т.ч. отечественных)

5.2. Возможность задавать загружаемым видео рубрику

5.3. Работающий виджет рубрики по фото

6. Раздел контакты

6.1. убрать раздел рубрики

6.2. css формы

7. раздел правообладателям

7.1. убрать раздел рубрики