efremovmn

Михаил Ефремов efremovmn

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Доработать сайт на Wordpress

    Здравствуйте! На данный момент есть сайт на Wordpress для заполнения статьями, фото и видиоматериалами. Визуальная тема WP - Point. Все необходимые плагины (кроме видео галереи) установлены. (если они чем-либо не подойдут для реализации ТЗ - ...

    WordPressСайт на WordPressCSS
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин чая

    Есть в psd макет сайта, нужно все перенести на один из движков (magento, prestashop, opencart а так же помочь определиться в выборе cms), настроить доставку и оплату, сделать фильтры, выгрузку из 1С. Кроме того, в ...

    OpenCartMagentoPrestashop
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Агрегатор новостей

    Необходимо создать сайт-агрегатор новостей (список источников постоянно будет пополняться) На сайте должен быть личный кабинет пользователя в котором будут указываться теги для поиска новостей. При заходе в личный кабинет будет уже лежать подборка новостей по настроиным ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать сайт ресторана под ключ

    Необходимо переделать стандартный сайт ресторана. Разделы со старого сайта, нужно только заново сделать шаблон и выбрать любимую cms, бесплатную. Шаблоны можно использовать стандартные. Перед утверждением-два три макета для заказчика для выбора

    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать и визуализировать варианты обшивки дома

    Добрый вечер, необходимо придумать и визуализировать варианты обшивки дома с учетом климматических особенностей. Дом выполнен из бревна, есть пристройка каркасной веранды, обшитой пресованными листами из фанеры. Так же на участке есть баня из бруса. Необходимо ...

    PHP
    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отметки на картах google или яндекс

    Добрый день. Необходимо написать скрипт или доработать готовый/свой как это должно быть: пользователь зайдя на сайт должен видеть карту гугла, на ней он если захочет может отмечать области (разной геометрической формы) и делать к ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка Joomla+Virtuemart, либо перенос на Prest

    Нужно доработать интернет магазин на Joomla+Virtuemart. В основном доработка касаемо визуальной части отображения, но есть и несколько фишек, которые нужно программно поменять/добавить. При невозможности доработки необходимо перенести на престашоп

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Декоративный бетон

    Найти в интернете информацию о технологии укладки, а так же где купить материалы для производства декоративного бетона. Существует два вида: -один методом штамповки готовой формы на бетон (его искать не нужно) -второй – подкладывание ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Доработать отображение слайдера на Hostcms
Четкая постановка задачи, постоянная связь и моментальная оплата. Спасибо, Михаил. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстрый ответ и качественная работа с опережением сроков! Рекомендую!
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