Здравствуйте! На данный момент есть сайт на Wordpress для заполнения статьями, фото и видиоматериалами. Визуальная тема WP - Point. Все необходимые плагины (кроме видео галереи) установлены. (если они чем-либо не подойдут для реализации ТЗ - ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть в psd макет сайта, нужно все перенести на один из движков (magento, prestashop, opencart а так же помочь определиться в выборе cms), настроить доставку и оплату, сделать фильтры, выгрузку из 1С. Кроме того, в ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт-агрегатор новостей (список источников постоянно будет пополняться) На сайте должен быть личный кабинет пользователя в котором будут указываться теги для поиска новостей. При заходе в личный кабинет будет уже лежать подборка новостей по настроиным ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо переделать стандартный сайт ресторана. Разделы со старого сайта, нужно только заново сделать шаблон и выбрать любимую cms, бесплатную. Шаблоны можно использовать стандартные. Перед утверждением-два три макета для заказчика для выбораВеб-программирование29 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер, необходимо придумать и визуализировать варианты обшивки дома с учетом климматических особенностей. Дом выполнен из бревна, есть пристройка каркасной веранды, обшитой пресованными листами из фанеры. Так же на участке есть баня из бруса. Необходимо ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужно доработать отображение слайдера. Система Hostcms. Слайдер вставлен, работает, только все что после него-разъезжается. Необходимо это исправитьHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Необходимо написать скрипт или доработать готовый/свой как это должно быть: пользователь зайдя на сайт должен видеть карту гугла, на ней он если захочет может отмечать области (разной геометрической формы) и делать к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать интернет магазин на Joomla+Virtuemart. В основном доработка касаемо визуальной части отображения, но есть и несколько фишек, которые нужно программно поменять/добавить. При невозможности доработки необходимо перенести на престашопВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Найти в интернете информацию о технологии укладки, а так же где купить материалы для производства декоративного бетона. Существует два вида: -один методом штамповки готовой формы на бетон (его искать не нужно) -второй – подкладывание ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад