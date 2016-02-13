Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты нужно перенести все данные: - шаблон - статьи - категории каталога товаров (товары переносить не ...
Программирование на wordpress
Выполнить несколько задач (загрузить каталог, допилить по мелочи) по сайту на wordpress
Заявки фрилансеров
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