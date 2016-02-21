Обновление Joomla + Virtuemart

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Завершен3 заявки122 просмотра

Добрый день. Есть Joomla 2.5.9 + Virtuemart. Необходимо обновиться до актуальной версии со всеми модулями и чтобы все работало.

Joomla
9 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Рад знакомству и сотрудничеством с Дмитрием. Завершили работу над проектом раньше срока. Рекомендую как ответственного исполнителяю
Заказчик очень приятный в общении, грамотная постановка задачи. Оплатил быстро и без каких-либо проблем. Очень приятно было поработать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад