Есть 10 страничный сайт на Joomla. Его взломали, нет смысла чистить, нужно его заново сделать. У меня есть бекап, но как только его выкладываешь на хост сайт ломают через пару дней опять. Но вся ...
Правки шаблона joomla 2.5
Нужно убрать полосы, которые появляются,если экран монитора большой. Прикрепляю скрин.
И нужно убрать на этом сайте эффект появления картинок...особенно заметно в гугле,такое чувство ,что картинки вверху сайта (3 штуки их там) смещаются. Неприятно глазу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен программист специализирующийся на Вордпрессе. Ситуация следующая: Какие-то плагины (видимо Woocommerce и Saphali) выдают команду на создание расширенного сниппета "product", но не заполняют его, я после установил плагин, в котором я могу делать сниппеты ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт ( шаблон установлен ) Задача показать по максимуму его возможности как в демо-версии Сроки и стоимость ? Можно в личку или скайпСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо выполнить доработку цены доставки в Simpla CMS. Есть 3 вида доставки: 1 вид доставки - бесплатный 2 вид - платный (фиксированная цена) 3 вид - будет 10% от цены заказа ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Внести правки в вордпресс 1. Сделать доступной 1 страницу без авторизации (внести изменение в шаблон страницы) 2. Сделать дубль 1 виджета с небольшим изменением, изменить работу 1 виджета. 3. Изменить ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Выполнить несколько задач (загрузить каталог, допилить по мелочи) по сайту на wordpressЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! На данный момент есть сайт на Wordpress для заполнения статьями, фото и видиоматериалами. Визуальная тема WP - Point. Все необходимые плагины (кроме видео галереи) установлены. (если они чем-либо не подойдут для реализации ТЗ - ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
В Связи с устареванием сайта требуется обновление CMS JOOMLA 20na80.ru на последнюю версию. При этом необходимо максимально точно перенести все компоненты, модули, товары и пр. Сохранить дизайн и функциональность. Требуются обновление технологий, повышение безопасности, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
На мультисайте с двумя подкатегориями нужно настроить оболочки. На каждой подкатегории установлена своя. (Всего их две). Шаблоны куплены, по ним есть поддержка. Также возможно потребуется настройка некоторых плагинов.Закрыт9 лет назад
- $80
Не супер-большой интернет – магазин (порядка 6000 товаров), необходимо обновиться до старшей версии системы. Исходные данные такие: product type – около 4000 импортируется успешно, дальше ошибка; product display не импортируются вообще... Без предоплат, ...Закрыт9 лет назад