ИМ на Wordpresse, пошевелить код

Нужен программист специализирующийся на Вордпрессе.

Ситуация следующая: Какие-то плагины (видимо Woocommerce и Saphali) выдают команду на создание расширенного сниппета "product", но не заполняют его, я после установил плагин, в котором я могу делать сниппеты ручками сам.

Задачи оставить только одну команду на создание сниппета "продукт" в простом варианте - тот который я установил последний, можно пойти по другому пути, настроить автоматизированный сниппет продук, но тоже только один.

Пациент boyko-sportточкаru