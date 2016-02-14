Доработки: вывод текста по поддоменам+ мелкие доработки (opencart)

Требуются доработки по сайту "мультимагазин" поддомены (пациент в личку).

От Вас цена, сроки.

Предложения от "новичков" и без отзывов не рассматриваются.

1) Сделать вывод текста в карточке товара по определенной "формуле". Вывод текста под "подобными товарами"

Выглядеть в итоге должно вот так: http://joxi.ru/LmG74MEtRDZZ4m

Текст: "Получить дополнительную информацию о наличии, характеристиках и как купить «H1 товара» - Вы можете позвонив по телефону «хвост» : 8 (800) 0000000 (звонок бесплатный по РФ), а так же оставив заявку на нашем сайте «название магазина». ."

«H1 товара»- думаю понятно

«хвост» - в Москве, в Лондоне и т.п. В данный момент реализован "мультимагазин" с поддоменами под города. У каждого магазина есть "хвост" подставляется к титл и дискр.

«название магазина» - каждый магазин обозван Site.ru/Москва

2)боковое меню: "головная" категория должна быть "раскрыта" при нахождении в карточке товара, подподкатегории. В данный момент открыта только до глубины подкатегория. http://joxi.ru/brRdjZlFQ68g92