Доработки: вывод текста по поддоменам+ мелкие доработки (opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок117 просмотров

Требуются доработки по сайту "мультимагазин" поддомены (пациент в личку).

От Вас цена, сроки. 

Предложения от "новичков" и без отзывов не рассматриваются.

1) Сделать вывод текста в карточке товара по определенной "формуле". Вывод текста под "подобными товарами" 

Выглядеть в итоге должно вот так: http://joxi.ru/LmG74MEtRDZZ4m 

Текст: "Получить дополнительную информацию о наличии, характеристиках и как купить «H1 товара» - Вы можете позвонив по телефону «хвост» : 8 (800) 0000000 (звонок бесплатный по РФ), а так же оставив заявку на нашем сайте «название магазина». ."  

«H1 товара»- думаю понятно

«хвост» - в Москве, в Лондоне и т.п. В данный момент реализован "мультимагазин" с поддоменами под города. У каждого магазина есть "хвост" подставляется к титл и дискр.

«название магазина» - каждый магазин обозван Site.ru/Москва

2)боковое меню: "головная" категория должна быть "раскрыта" при нахождении в карточке товара, подподкатегории. В данный момент открыта только до глубины подкатегория. http://joxi.ru/brRdjZlFQ68g92

Opencart
9 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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