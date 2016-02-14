Обновить версию Joomla

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Сайт DekorKeramik.ru 

Текущая версия движка сайта (CMS) - Joomla 1.5.26

Требуется обновить версию Джумлы до актуальной. Также надо обновить все плагины и модули до последних версий. 

В случае, если что-то будет конфликтовать или некорректно работать - необходимо устранить эти проблемы или же искать альтернативное решение. Главная задача: чтобы база данных сохранилась (т.е. ничего не пропало), адреса страниц сайта (URL), все метатеги и данные также сохранились - это нужно для того, чтобы не потерять позиции в поисковых системах.

Joomla
9 лет назад
ramnek
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров