Правки в вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок117 просмотров

Правки в вордпресс 

1. Сайт prodazha-salonov-krasoty.ru 

2. Удалить лишние h1, h2, h3 – поменять на див 

3. Сделать форму заявки, отправляемую на емаил 

4. Сделать возможность редактирования заголовков в подтипах страниц, и добавить туда виджет текста

WordPress
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров