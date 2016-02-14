Требуется программирование блога на Drupal

Нужен программист специализирующийся на Вордпрессе. Ситуация следующая: Какие-то плагины (видимо Woocommerce и Saphali) выдают команду на создание расширенного сниппета "product", но не заполняют его, я после установил плагин, в котором я могу делать сниппеты ...