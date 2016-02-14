Требуется программирование блога на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки71 просмотр

Имеется верстка блога со своими фишками.

Необходимо перенести верстку на drupal + реализовать удобную админку.

Drupal
9 лет назад
samata
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров