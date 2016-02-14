Перенос контента с ImageCMS на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок191 просмотр

Есть интернет магазин на ImageCMS заполненный.

fabrika-comforta.com.ua

Нужно перенести весь контент и структуру на Opencart.

Оперативная связь по скайпу.

Opencart
9 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров