Необходимо сделать полноценный рип дизайна сайта. CMS - Wordpress. Жду предложения, обсуждение в ЛС, URL сайта, с которого нужно рипнуть тему - тоже в ЛС.
Перенос контента с ImageCMS на Opencart
Есть интернет магазин на ImageCMS заполненный.
Нужно перенести весь контент и структуру на Opencart.
Оперативная связь по скайпу.
Заявки фрилансеров
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