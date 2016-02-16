Настроить дизайн Блога WodPress и сделать (landing page)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно настроить тематически дизайн (внешний вид) на существующий блог на WP

https://tzarojewelry.wordpress.com/

плюс создать подобный (landing page)  

WordPress
9 лет назад
pro100art
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров