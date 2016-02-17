Улучшить скорость работы данного сайта http://b-plitka.ru/
Настроить ЧПУ для opencart 2
Требуется сделать нормальное url для сайта на opencart 2.0.1.1
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