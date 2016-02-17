Настроить ЧПУ для opencart 2

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки140 просмотров

Требуется сделать нормальное url для сайта на opencart 2.0.1.1

Opencart
9 лет назад
mitiplay
Никита 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Отлично справился с заданием. Сделал даже больше чем требовалось и проконсультировал на будущие. Обязательно буду обращаться ещё.
Грамотно поставил задачу, был на связи, оплатил как договоривались. отличный заказчик, буду раз дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад