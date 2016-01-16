Требуется внести изменения в модуль для opencart (http://codecanyon.net/item/opencart-custom-product-designer/full_screen_preview/11662636) Изменения касаются некоторых функций модуля: -добавление под категорий к основным категориям клипартов. -группировка клипартов И несколько косметических изменений. Более подробное ТЗ вышлю исполнителю. Предоплата только по безопасной сделки.