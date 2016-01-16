Требуется убрать дубли страниц с сайта.
- $5Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $2
Требуется сделать нормальное url для сайта на opencart 2.0.1.1Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
Требуется внести изменения в модуль для opencart (http://codecanyon.net/item/opencart-custom-product-designer/full_screen_preview/11662636) Изменения касаются некоторых функций модуля: -добавление под категорий к основным категориям клипартов. -группировка клипартов И несколько косметических изменений. Более подробное ТЗ вышлю исполнителю. Предоплата только по безопасной сделки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется внести изменения в плагин Fancy Product Designer для WP. Изменения касаются внешнего вида и добавления нескольких новых функций. Подробное ТЗ отправлю исполнителю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Создание простого 3D конструктора для сайта с возможностью замены элементов из предложенных вариантов. Подробное ТЗ вышлю исполнителюВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Создание простого 3D конструктора для сайта с возможностью замены элементов из предложенных вариантов. Подробное ТЗ вышлю исполнителюВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется на основе готового 2D-редактора сделать полноценный редактор с таким же функционалом. Редактор [url=https://sketch.io/sketchpad/]https://sketch.io/sketchpad/.[/url] Исходников нет. Требуется: 1. Изменить дизайн. 2. Восстановить функционал. 3. Частично изменить функцию несколько инструментов. Подробное ТЗ отравлю исполнителю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад