mitiplay

Никита Суров mitiplay

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
miron160389
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Настроить ЧПУ для opencart 2
Грамотно поставил задачу, был на связи, оплатил как договоривались. отличный заказчик, буду раз дальнейшему сотрудничеству.
Отлично справился с заданием. Сделал даже больше чем требовалось и проконсультировал на будущие. Обязательно буду обращаться ещё.
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