Удалить вирус с сайта

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Завершен7 заявок191 просмотр

Здравствуйте!

Засел вирус, сайт на джумле. Нужно срочно удалить.

Адрес: http://take.ms/rXLGW

Joomla
9 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Спасибо за работу! Обращаюсь не впервые.
Рад был снова помочь Владимиру.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад