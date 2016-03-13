Сверстать и натянуть на WordPress

Добрый день. Макеты во вложении. Нужен сайт на вордпресс. Внутри каталог автозапчастей с возможностью заполнения, фотогаллерея и поиск по всему этому. Каталог марки (пример форд). – так выглядит шаблон любого каталога на сайте, на примере форда.

Админы должны иметь возможность: заполнять каталоги автозапчастей в соотвествующие созданные категории, заполнять фото автомобилей тоже в соотвествующие альбомы, по которым тоже осуществляется поиск. Новый сайт, это редизайн старого на joomla посмотрите как там это реализовано (плохо, но понятно как это будет работать на новом) – avtorazborka-33.ru

Нужна верстка без сверхъестественных мобильных версий и прочего, главное, чтобы корректно отображался сайт и все работало.

Бюджет – 9000 руб.