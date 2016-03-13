Сверстать и натянуть на WordPress

$115
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок250 просмотров

Добрый день. Макеты во вложении. Нужен сайт на вордпресс. Внутри каталог автозапчастей с возможностью заполнения, фотогаллерея и поиск по всему этому. Каталог марки (пример форд). – так выглядит шаблон любого каталога на сайте, на примере форда.

Админы должны иметь возможность: заполнять каталоги автозапчастей в соотвествующие созданные категории, заполнять фото автомобилей тоже в соотвествующие альбомы, по которым тоже осуществляется поиск. Новый сайт, это редизайн старого на joomla посмотрите как там это реализовано (плохо, но понятно как это будет работать на новом) – avtorazborka-33.ru

Нужна верстка без сверхъестественных мобильных версий и прочего, главное, чтобы корректно отображался сайт и все работало. 

Бюджет – 9000 руб.

JoomlaWordPress
9 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$125
7 дней
Гриша четкий профессионал, решение задачи точно в срок при высшем качестве. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством с Алексеем - отличный заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад