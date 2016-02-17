Провести ревью сайта на WP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка135 просмотров

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Доступ исполнителю.

WordPress
9 лет назад
dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Кириллу большое спасибо за работу. Это было именно то, что нужно: четко, подробно и максимально оперативно. Надеюсь, что мы будем и дальше сотрудничать. В общении очень приятный, подача информации отличная. Я очень довольна качеством работы.
Екатерина прекрасный работодатель, очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад