Разграничить редакторов товара в opencart (ostore 1.5.5.4)a

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Закрыт4 заявки149 просмотров

Разграничить редакторов товара в opencart (ostore 1.5.5.4)

Проблема: 1 товар редактирую несколько пользователей.

Задача: сделать редактироавние товара только тому, кто его добавлял - и чтобы отображался тоже только ему.

Opencart
9 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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