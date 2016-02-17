Настроить utm метки на вордпрессе

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Нужно настроить utm метки в ссылках например, чтобы в ссылке такого вида http://cpagetti.ru/v5LV/malysheva/sub2/sub3/sub4/sub5вместо sub2 была поисковая фраза по которой пришел пользователь?

WordPress
9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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