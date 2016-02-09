Jesse_Joyce

Анна Вартанова Jesse_Joyce

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Модуль для Joomla 3.4.4

    $80

    Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28. Модуль должен делать кастомную регистрацию для пользователей разных групп в EasySocial и осуществлять поиск по указанным критериям. 6100р

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль для Joomla 3.4.4

    $100

    Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28. Модуль должен делать кастомную регистрацию для пользователей разных групп в EasySocial и осуществлять поиск по указанным критериям.  Подробное ТЗ в приложении. 5 дней ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Модуль отзывов для Joomla 3.4.4

    $100

    Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28, позволяющий оставлять отзывы о пользователях из модуля EasySocial. Всего три группы пользователей. Отзывы оставляются только об одной группе пользователей и только двумя ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$20
10 баллов
8 лет назад
Модуль отзывов для Joomla 3.4.4
Отличный заказчик.Оплата в срок.Рекомендую
Все вовремя, качественно и понятно. Буду обращаться еще.
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