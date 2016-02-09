Jesse_Joyce

Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28. Модуль должен делать кастомную регистрацию для пользователей разных групп в EasySocial и осуществлять поиск по указанным критериям. 6100р
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $80Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28. Модуль должен делать кастомную регистрацию для пользователей разных групп в EasySocial и осуществлять поиск по указанным критериям. Подробное ТЗ в приложении. 5 дней ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
- $100
Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28, позволяющий оставлять отзывы о пользователях из модуля EasySocial. Всего три группы пользователей. Отзывы оставляются только об одной группе пользователей и только двумя ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик.Оплата в срок.Рекомендую
Ответный отзыв
Все вовремя, качественно и понятно. Буду обращаться еще.