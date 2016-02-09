Jesse_Joyce

Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28, позволяющий оставлять отзывы о пользователях из модуля EasySocial. Всего три группы пользователей. Отзывы оставляются только об одной группе пользователей и только двумя ...