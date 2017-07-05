На сайт диванов необходимо заполнить ткани.

Нужен аккаунт с рейтингом чтобы разместить отзыв на flamp. Отзыв реальный, взят нашим журналистом у клиента по телефону.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт по продаже диванов http://mastertrg.ru/ (на joomla) необходимо заполнить тканями с сайта поставщика тканей http://www.arben-textile.ru/, картинки и название брать с донора. На сайте диванов есть специальный модуль для загрузки тканей. Ткани загружаются поштучно. Перед загрузкой картинок необходимо контролировать размер картинок, чтобы не превышали определенный параметры. Оплата 40 руб. за ткань. Всего 48 тканей. В одной ткани несколько цветов. Как например здесь http://arben-textile.ru/catalog/standart/adelina-collection
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