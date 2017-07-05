На сайт диванов необходимо заполнить ткани.

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На сайт по продаже диванов http://mastertrg.ru/ (на joomla) необходимо заполнить тканями с сайта поставщика тканей http://www.arben-textile.ru/, картинки и название брать с донора. На сайте диванов есть специальный модуль для загрузки тканей. Ткани загружаются поштучно. Перед загрузкой картинок необходимо контролировать размер картинок, чтобы не превышали определенный параметры. Оплата 40 руб. за ткань. Всего 48 тканей. В одной ткани несколько цветов. Как например здесь http://arben-textile.ru/catalog/standart/adelina-collection

6 лет назад
Masterstl
Евгений 
47 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад